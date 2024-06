Prasówka z Aleksandrowa Kujawskiego 9.06.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

To już trzecia edycja Pikniku Militarnego "Operacja Deszczyk" w Aleksandrowie Kujawskim. Festyn przyciąga fanów wojskowości i służb mundurowych.

W piękna i słoneczną niedzielę, 8 czerwca 2024 roku na popularnym targowisku przy ulicy Związków Zawodowych we Włocławku przybyło wielu kupujących. Na straganach jak zawsze królowały tanie warzywa i owoce, coraz tańsze są krajowe czereśnie, borówki oraz maliny. Tu można też było kupić kwiaty i sadzonki, odzież z tegorocznych kolekcji, buty, rzeczy do domu oraz ogrodu i nie tylko. Zobaczcie na zdjęciach co znalazło się w ofercie sprzedawców na tym popularnym we Włocławku targowisku.