Prasówka z Aleksandrowa Kujawskiego 6.09.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

We wtorek, 5 września 2023 r., rusza kolejna edycja programu Ninja Warrior Polska. W odcinku o godz. 20 zobaczymy zawodnika z powiatu aleksandrowskiego, to prawdziwy weteran sportowych zmagań w telewizji Polsat.

Prasówka 6.09 Aleksandrów Kujawski: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Aleksandrowie Kujawskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W Raciążku świętowali rolnicy. Dożynki gminno-parafialne to okazja do podziękowania za tegoroczne plony. W niedzielę, 3 września do Raciążka ściągnęły tłumy, to za sprawą Festynu Smaki Wsi Kujawskiej.