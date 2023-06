Prasówka z Aleksandrowa Kujawskiego 13.06.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Trwają czynności w sprawie zdarzenia na przejściu dla pieszych w Stawkach. Potrącona 11-latka trafiła do szpitala.

Do poważnej kolizji doszło w poniedziałek, 12 czerwca. Na skrzyżowaniu ulic Dworcowa i Wojska Polskiego doszło zderzenia dwóch pojazdów. Na szczęście nikomu nie się nie stało, choć auto zostały poważnie zniszczone.

Jedenastu kadetów i dwie nauczycieli z Technikum Mundurowego w Aleksandrowie Kujawskim wyjechało do Porto w Portugalii, by zwiedzać i uczyć się nie tylko języka. To uczestnicy projektu Erasmus +.