Prasówka 4.06 Aleksandrów Kujawski- wydarzenia poniedziałku

Wierszyna to maleńka wieś na Syberii w Rosji, położona około 100 kilometrów od Irkucka. Znaczna część mieszkańców ma polskie korzenie, to oni w 1915 roku rozpoczęli tam budowę kościoła.

Ciechocinek to miasto zdrowia i festiwali. Tak o nadwiślańskim uzdrowisku mówią władze miasta. Kuracjusze dobrze się bawią na słynnych "fajfach" i dancingach.

W niedzielę wieczorem, w City Hotel w Bydgoszczy, odbyła się finałowa Gala konkursu Polska Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2024. Podajemy najważniejsze rozstrzygnięcia.

W sobotni wieczór (1.06.2024) w Hali Mistrzów we Włocławku, odbył się koncert Fajansowe sny w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2024, na który by posłuchać swoich ulubionych wykonawców przybyło wielu włocławian. Swoim występem święto uświetnili m.in. Urszula i Krzysztof Cugowski, którzy porwali do wspólnego śpiewania i tańczenia włocławską publiczność. Zobaczcie zdjęcia z występu tych znanych i lubianych wykonawców.