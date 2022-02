Prasówka 28.02 Aleksandrów Kujawski- wydarzenia niedzieli

Wojna na Ukrainie zrodziła w wielu Polakach pytanie: Czy Polska będzie następnym celem Rosji? Historia pokazała, że trudno nas złamać. Ciechocinek był przeszło 5 lat pod okupacją III Rzeszy. Znaleźliśmy zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego z roku 1939 oraz wideo, które prezentuje Ciechocinek podczas okupacji niemieckiej. Zapraszamy do galerii.

Cztery ukraińskie samoloty i siedem śmigłowców ewakuowano z Ukrainy do Bydgoszczy. Jak wyjaśnia wojewoda kujawsko-pomorski, jest to strażacki sprzęt gaśniczy, zabezpieczony przez ukraińskich strażaków przed działaniami wojennymi. Strażacy chcą już wracać do swojego kraju - obecnie czekają na rozkazy przełożonych.