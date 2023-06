Prasówka 15.06 Aleksandrów Kujawski- wydarzenia środy

Od kilku lat w Kolegium Kujawskim organizowana jest niezwykła akcja edukacyjna, której celem jest bezpieczne spędzenie czasu wolnego we wakacje. Starsi uczniowie edukują swoich młodszych kolegów.

Główny Inspektorat Sanitarny wydał na swojej stronie internetowej kolejne komunikaty dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Jeśli masz je w swoim domu, to zwróć do sklepu. Niektóre towary nie nadają się do spożycia. W naszej galerii przedstawiamy najnowsze ostrzeżenia GIS. Sprawdź.

Zapytaliśmy Wróżkę Parisę o to, co będzie się działo w życiu znaków zodiaków w najbliższych dniach. Sprawdź w naszej galerii co wydarzy się w najbliższy weekend [ 16-18 czerwca 2023]?