Prasówka 12.09 Aleksandrów Kujawski- wydarzenia poniedziałku

Do wypadku na drodze krajowej nr 91 w miejscowości Michalin doszło 9 września przed północą. Na miejscu zderzyły się dwa pojazdy audi. W szpitalu zmarła 36-letnia kobieta.

To już trzeci koncert Jacka Szyłkowskiego połączony z kiermaszem ciast dla poparzonych pań z KGW w Odolionie. Około 5 tysięcy osób w Parku Zdrojowym w Ciechocinku wysłuchało polskich piosenek.

Zbliża się czas, kiedy będziemy uczestniczyć w wyborach 2023. Poniżej znajduje się pełna lista kandydatów do Sejmu z okręgu numer 5 i do Senatu z okręgów numer 11, 12, 13. Wszyscy upoważnieni do głosowania mieszkańcy tych okręgów będą mogli oddać głos na jednego kandydata, który ubiega się o mandat posła i jednego z kandydatów, który stara się o uzyskanie mandatu senatora. Zobaczcie, kto będzie walczył w jesiennych wyborach parlamentarnych 2023.