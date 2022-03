Poznaliśmy wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Aleksandrowa Kujawskiego

Młodzieżowa Rada Miasta w Aleksandrowie Kujawskim

Nową datę wyborów ustalono na 11 marca 2022 roku. Forma zdalna pozostała wyjątkiem dla tych, którzy nie będą mogli wziąć udziału w głosowaniu w związku ze skierowaniem na kwarantannę lub izolację. Do 4 marca br. uczniowie mieli natomiast czas, by zgłosić się do komisji wyborczych w swoich szkołach.

Procedura wyłaniania przedstawicieli młodzieżowej rady jest zbliżona do tradycyjnych wyborów. Są to wybory powszechne, równe, bezpośrednie oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Startujący do MRM mieli możliwość przeprowadzenia kampanii wyborczej, podczas której starali się przekonać do poparcia swojej kandydatury. Oto nazwiska wybranych kandydatów: Szymon Buszka, Gabriela Chlebosz, Marcel Kijewski, Karol Komorowski, Mateusz Krieger, Amelia Kucharska, Julia Liniewska, Oskar Pietrzykowski, Jakbub Przekwas, Jakub Szachuła, Jakub Szymański, Weronika Świercz, Wiktoria Urbańska, Kacper Wieczorkowski i Mikołaj Wieteska.