Pożar w kuchni w bloku w Aleksandrowie Kujawski. Gospodyni zachowała zimną krew

Kobieta zadzwoniła po strażaków. Pędzący na sygnale wóz wzbudził zainteresowanie. Strażacy pomogli dogasić patelnię z płonącym olejem i szmatką i wrócili do komendy.

Do pożarów oleju dochodzi bardzo często, warto wiedzieć, jak sobie z tym poradzić i czego nie wolno robić.

Płonącego oleju nigdy nie polewamy wodą! Po zalaniu wodą dojdzie do eksplozji tłuszczu, który może poparzyć, a pożar się “rozleje”.

W przypadku płonącego oleju pierwszej kolejności należy zakręcić dopływ gazu. Następnie przykryć garnek (patelnię) pokrywką lub wilgotną szmatką, bo konieczne jest odcięcie dopływu tlenu.

Tu idealnie sprawdzi się koc gaśniczy lub gaśnica z przeznaczeniem do gaszenia olejów, paliw i tłuszczy.

Niestety, rzadko posiadamy odpowiedni sprzęt w domu. Dobrze sprawdzi się piasek z donicy i środek gaśniczy, który mamy pod ręką, czyli sól kuchenna. Po wsypaniu do garnka szybko stłumi ogień.

Garnek należy zostawić do wystygnięcia, nie należy go przenosić.