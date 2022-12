Powiat aleksandrowski. Zobacz najmłodszych radnych w naszym powiecie. Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek i okolice [zdjęcia] Krzysztof Górski

Wiek radnych z powiatu aleksandrowskiego jest bardzo zróżnicowany. Najstarsi zbliżają się już do 80 wiosen. My jednak wybraliśmy tych najmłodszych, którzy nie przekroczyli jeszcze 40-stki. Jesteście ciekawi kto znajduje się na liście? Zapraszamy do naszej galerii.