Pogoda we wtorek w Aleksandrowie Kujawskim. Zobacz prognozę pogody na jutro, 18.06 dla Aleksandrowa Kujawskiego

Pogoda na jutro (wtorek, 18.06) dla Aleksandrowa Kujawskiego

Zgodnie z prognozą pogody, jutro powinno być ok. 26°C. Kolejna noc przyniesie nam temperatury rzędu 17°C. Jutro prawdopodobieństwo wystąpienia opadów wynosi 32 %. Ma spaść ok. 0.1 mm deszczu. Pamiętaj, by mieć przy sobie parasolkę.

Synoptycy podają, że zgodnie z prognozą pogody na wtorek, 18.06, jutro w Aleksandrowie Kujawskim może wiać z prędkością 10 km/h.Odczuwalna temperatura wyniesie w związku z tym 28°C. Kierunek wiatru będzie południowy.

Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 5, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca.