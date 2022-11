Piotrek z Aleksandrowa Kujawskiego swoje 16. urodziny zapamięta na długo [zdjęcia]

Piotrek od dziecka marzył, by zostać policjantem. Najlepsze jego zabawki to radiowozy, gry tylko z policją, lubił wszystko, co związane z niebieską formacją. Wybór szkoły średniej nie był trudny. Już wtedy wiedział, co chce w życiu robić.

- Piotrek skończył Szkołę Podstawową nr 1 w Aleksandrowie Kujawskiego i od zawsze interesował się policją. Technikum mundurowe wybrał, bo marzy o tym, by zostać policjantem – tłumaczy mama 16-latka, Magdalena Stawska.

Piotrek w domu i wśród znajomych uchodzi za gadułę, jest dociekliwy, a zajęcia z policjantami, są zawsze najciekawsze, a on ma dużo pytań. Jest radosnym chłopcem z ogromną pasją. Godzina opowiadał o zajęciach na strzelnicy i poligonie. Wrześniowego dzwonka nie usłyszał w szkolnym budynku, ale w szpitalu. W sierpniu okazało się, że chłopiec ma nowotwór.