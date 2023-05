Pierwszy taki festiwal w Nieszawie. Nad Wisłą będzie można usłyszeć muzyką polską

- Wszyscy muzykę polską, tak w warstwie treści, jak i charakteru muzycznego, rozumiemy najlepiej. W regionie, ale również w całej Polsce, nie ma zbyt wielu festiwali poświęconych tylko muzyce znad Wisły. Tylko nasz - Polaków - zachwyt nad tym repertuarem może sprawić, że muzyka polska trafi również do serc melomanów zza granicy. Od początku naszą intencją jest to, by Festiwal „Muzyka Wisły” był wydarzeniem cyklicznym i mam nadzieję, że z każdą kolejną edycją będzie to impreza na coraz większą skalę. W tym roku publiczności ukażemy piękno muzyki Stanisława Moniuszki. Zaśpiewamy też największe przeboje polskiej piosenki. Całość spajać będą rozmowy z gwiazdami. Oczywiście będzie też muzyczny ukłon w stronę moich rodaków z Nieszawy – dodał Aleksander Kamedulski.