Piękna Paulina Karkosik z Ciechocinka w konkursie Polska Miss 2022 [zdjęcia]

To był pierwszy konkurs piękności 27-letniej Pauliny. Mieszkanka Ciechocinka od dziecka związana jest z tańcem. W uzdrowisku prowadzi studio tańca i fitness. W tańcu walczyła setki pucharów i tańczyła na światowych parkietach. Szkoła tańca to było jej marzenie. Do udziału w konkursie Polska Miss skłoniła ją... pandemia.

- W święcie krążą różne historie o konkursach piękności. Mnie brakowało rywalizacji i tanecznych turniejów. Postanowiłam spróbować i nie żałuję – opowiada Trzecia Wicemiss Regionu Pomorskiego.