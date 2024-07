Patryk Zalewski będzie czesał gwiazdy podczas Eurowizji 2025. Sukces fryzjera z Aleksandrowa Kujawskiego. Zobacz zdjęcia!

- Z firmą Moroccanoil, a dokładnie dystrybutorem marki w Polsce firmą Jbs Optima, współpracuję od trzech lat, ale marka ta jest mi znana od co najmniej dziewięciu lat. Wtedy miałem pierwsze szkolenie z Joanną Żeglewską, która w trakcie tego szkolenia zapoznała mnie z produktami firmy. Był to moment przełomowy, bo kosmetyki skradły moje serce, a Asia zaszczepiła we mnie miłość do marki – opowiada Patryk Zalewski.