Parafie i oddziały Caritas z powiatu aleksandrowskiego pomagają Ukrainie

Powiat aleksandrowski pomaga uchodźcom z Ukrainy

Od kilku dni w całej Polsce prowadzone są zbiórki mające na celu pomoc Ukraińcom. W akcję włączyła się też diecezja włocławska. Zbiórkę - zarówno finansową (na przyjęcie uchodźców oraz dzieci z sierocińców z Ukrainy), jak i rzeczową, zorganizowała między innymi Caritas Diecezji Włocławskiej.

Działania Caritas wspierają liczne parafie, m.in. Łowiczek, gdzie we współpracy z tamtejszą OSP, gromadzone są najpotrzebniejsze rzeczy dla uchodźców. Jak informuje ks. Dawid Drapała, proboszcz miejscowej parafii, w strażackiej remizie można składać koce, ubrania, środki higieniczne, zabawki, słodycze itd., które przekazane zostaną dzieciom z Ukrainy, które będą przebywać na pobliskim terenie. Natomiast dla osób z Ukrainy przebywających na granicy trafi żywność z długim terminem przydatności, artykuły higieniczne, medyczne, nowe ubrania czy zestawy wielorazowych naczyń kuchennych. Organizatorzy zwracają się z prośbą, by dary przynosić do OSP Łowiczek w poniedziałki w godz. 15-19 oraz wtorki od 18 do 19.30. Osoby, które chcą pomóc, a nie mają możliwości dostarczenia rzeczy proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem: 666 473 341.