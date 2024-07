Parafianie ze Służewa nie chcą nowego proboszcza. Piszą petycję

- Z wielkim zaangażowaniem troszczył się o sprawy naszej parafii. Dzięki niemu mamy pięknie wyremontowany kościół. Nie chciał, byśmy ingerowali w jego przejście do Aleksandrowa Kujawskiego, więc z szacunkiem przyjęliśmy decyzję biskupa - mówią nam parafianie, którzy prosili o spotkanie.

Ks. Andrzej Zdzienicki od 1 lipca jest proboszczem w parafii Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim . Na liturgiczne wprowadzenie nowego proboszcza do aleksandrowskiej parafii licznie przybyli także parafianie ze Służewa. Nie brakowało łez i chwili wzruszeń.

- To wspaniały ksiądz, dobry duszpasterz, który dba o sprawy parafian. Zazdrościmy mieszkańcom Aleksandrowa , którzy jednego wspaniałego księdza prałata Leszka Malinowskiego zmienili na naszego proboszcza- mówią mieszkańcy Służewa.

- Delegacja spotkała się z ks. Andrzejem Zdzienickim, który jest dziekanem dekanatu aleksandrowskiego. Liczymy na to, że nam pomoże i będzie przekazywał nasze uwagi księdzu biskupowi. Jeśli to nie pomoże, mamy inne plany - mówią.

Mieszkańcy Służewa mają dużo zastrzeżeń co do nowego proboszcza, który w sumie funkcję tę pełni od 1 lipca. Swoje zarzuty popierają pismem, jakie parafianie z Góry wysłali w kwietniu 2021 roku do ks. Wojciecha Polaka, Prymasa Polski.