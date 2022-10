Otwarcie nowych pracowni w szpitalu powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim [zdjęcia]

W aleksandrowskim szpitalu uroczyście otwarto dwie pracownie: endoskopową i USG. Nowoczesna aparatura i wyremontowane pomieszczenia mają sprawić, że pacjent poczuje się komfortowo.

- To nasze nowe inwestycje - pracownia endoskopowa, a właściwie wziernikowa, bo będzie tam wykonywanych kilka badań oraz pracownia USG - tłumaczy Mariusz Trojanowski, dyrektor szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. - Umożliwi to lekarzom dobrą pracę i co najważniejsze dobrą diagnozę. Nowe pracownie pozwolą w miarę czuć się komfortowo pacjentom, w miarę, bo to są trudne badania.