Oto czarci pazur i inne zioła, które są dobre na bóle stawów. Zobacz zdjęcia!

Warto dbać to, by czosnku było jak najwięcej w naszej diecie.

Zioła są dobre na wszystko, na bóle stawów również

Podkreślała, że flawonoidy ograniczają utlenianie witaminy C z naszego organizmu. Witamina C bierze udział w syntezie kolagenu, a kolagen to budulec chrząstek stawowych.

- Zioła to bogactwo flawonoidów o charakterze antyoksydacyjnym. Wymiatają z naszych organizmów wolne rodniki, które mają działania prozapalne. A stany zapalne stawów to przyczyna dolegliwości bólowych - tłumaczyła w programie Pytanie na śniadanie w TVP 2 Agnieszka Skowerska, znawczyni ziół.

Oto zioła, które są bogate w flawonoidy, witaminę C oraz wiele innych dobroczynnych minerałów

Igły sosnowe mają silne działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe

- Z igieł sosnowych możemy przygotować napar i pić go raz, dwa razy dziennie. Igły sosnowe mają silne działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe. Najlepiej zbierać w miejscach oddalonych od miast i terenów przemysłowych, ponieważ zioła kumulują w sobie metale ciężkie, których nie chcemy je do nas dostarczać - podkreślała Agnieszka Skowerska, znawczyni ziół.

Igły sosnowe możemy je zbierać samodzielnie przez cały rok. Mają one w sobie mnóstwo witaminy C.

Kora wierzby białej - babcia naszej aspiryny

Rozmaryn wspomaga odbudowę tkanek chrzęstnych

Zalety natki pietruszki i bazylii

Zarówno natka pietruszki i bazylia są bogate w witaminę C. Agnieszka Skowerska, znawczyni ziół, zachęca, by wprowadzać je do swoich diet i dodawać do dań, ale również przygotowywać napary i kompresy.