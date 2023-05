Orzeł Służewo ma nową szatnię. Klub prężnie się rozwija [zdjęcia]

Zawodnicy klubu Orzeł Służewo mogą pochwalić się nową, piękną szatnią. To jednak nie koniec prac czeka ich modernizacja pomieszczenia dla gości i całego budynku. Klub z małego Służewa prężnie działa i przyciąga fanów piłki nożnej z całego powiatu.

W klubie trenuje obecnie blisko 120 zawodników w 7 grupach szkoleniowych, najmłodsza grupa to dzieci z roczników 2017 i 2018. Najmłodsi dojeżdżają nie tylko z Aleksandrowa Kujawskiego, ale także Zakrzewa, Sędzina, Konecka i okolic. Orzeł Służewo posiada certyfikowaną szkółkę piłkarską.

- Najbliższe plany klubu to organizacja Obozu Sportowego, w tym roku do Kołobrzegu udaje się blisko 50 zawodników, planowane jest dokończenie modernizacji oświetlenia stadionu oraz wykonanie parkingu przy służewskim stadionie. Ze sportowych celów to systematyczny rozwój oraz organizacja razem z Ekoskładem XV Biegu Papieskiego - zdradza Przemysław Chojnacki, członek zarządu Orzeł Służewo.