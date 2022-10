Oddawali krew w Służewie. W akcji klubu "Strażak" wzięło udział 46 osób [zdjęcia]

Klub "Strażak" ze Straszewa prężnie działa i w tym roku zorganizował już dziewięć akcji poboru krwi. Tym razem krew można było oddać w Służewie, nie brakowało cennych nagród i niespodzianki.

Akcja w Służewie odbyła się pod hasłem "Pomożesz bo możesz - masz to we krwi". To już 47. akcja przeprowadzana przez członków straszewskiego "Strażaka". Zarejestrowały się 54 osoby, z których 46 oddało krew, co dało łączny litraż z akcji 20.700 litra krwi pełnej!

Po raz pierwszy krew oddały cztery osoby.