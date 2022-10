Najpiękniejsze i najmodniejsze makijaże na 2022. Makijażystka z Aleksandrowa Kujawskiego radzi [zdjęcia]

anie w makijażu szukają ratunku, ale chcą, by to on wydobył ich naturalne piękne. Trendy w makijażach zmieniają się cały czas.

- Klientki są różne i każda z nich lubi co innego. Jednak to co je łączy to fakt, że nie chcą być przemalowane i mieć uczucia zbyt dużej ilości tzw. „tapety” na twarzy.

Co do kolorystyki to 90 proc. stawia na kolory nude, czyli beże, brązy co niesamowicie mnie cieszy, bo są one moimi ulubieńcami. Najpiękniej podkreślają naszą urodę i wyglądają elegancko oraz sexy! - zaznacza Roksana Gabryelska, makijażystka z Aleksandrowa Kujawskiego.

Cały czas na topie jest zdrowo wyglądająca, rozświetlona skóra! - Nie bójmy się różu na policzkach, potrafi zdziałać cuda w naszym wyglądzie! Brwi wyczesane, delikatnie podkreślone kolorem, na oczach brązy - beże, a dla tych, które mogą sobie na to pozwolić - robimy kreski w stylu foxy eye! Jeśli chodzi o usta, to na co dzień stawiałabym na błyszczyki – radzi pani Roksana.