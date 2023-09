Najmodniejsze paznokcie na wrzesień 2023. Stylistka zdradza, co jest modne jesienią [zdjęcia] Online

Stylistka i makijażystka Marta Nowak, radziła, by latem postawić na kolorowe i neonowe paznokcie, ale do łask wracają bardziej stonowane wzory. Sprawdzamy, co jest modne jesienią w 2023 i jak pomalować paznokcie na wrześniu.