Najmodniejsze paznokcie na święta 2023. Ciekawe stylizacje i wzory na Boże Narodzenie. Zdjęcia

Jasne, pastelowe kolory i wzorki. Stale modny jest róż i klasyczna czerwień. To jak pomalujemy paznokcie zależy tylko od naszego pomysłu. Co najchętniej wybierają panie, co jest modne tej w grudniu 2023? Zdradzają stylistki z Lipna i Aleksandrowa Kujawskiego. Zobaczcie, być może znajdziecie inspiracje dla siebie.

- Wszystko zależy od tego jaki mamy nastrój i stylizacje. Inaczej malują paznokcie panie pracujące w urzędzie, inaczej nauczycieli - tłumaczą stylistki. - W święta Bożego Narodzenia na paznokciach króluje kolor czerwony i bordowy, a także zielony.

Czasem na paznokciach klientek pojawiają się jaskrawe kolory. - Kolorowe, jak bombki. Tak naprawdę wszystko jest modne, najważniejsze, by paznokcie były ładne i zdrowe. Wtedy można je dowolnie malować -dodaje styliska z Aleksandrowa Kujawskiego.

By dłonie i paznokcie zawsze wyglądały elegancko warto je pielęgnować. Zmywanie i sprzątanie w rękawiczkach może nie jest przyjemne, ale unikamy wówczas kontaktu z chemią. Warto nakładać na dłonie odpowiednie kremy, które nie tylko chronią przed warunkami atmosferycznymi, ale także pielęgnują skórę.