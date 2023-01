Najciekawsze mieszkania na sprzedaż w Aleksandrowie Kujawskim i Ciechocinku [zdjęcia, ceny, oferty]

Prawie 200 ofert mieszkań w Aleksandrowie Kujawskim i Ciechocinku czeka na kupujących. Ceny zaczynają się od 150 tys. zł za małą kawalerkę do nawet 700 tys. zł za piętrowy apartament w uzdrowisku.

Najwięcej ofert to mieszkania nowe, do wykończenia. Deweloperzy prześcigają się w ofertach. Niektóre mieszkania można już obejrzeć, na zakończenie prac w innych blokach trzeba poczekać. Tu do ceny mieszkania trzeba doliczyć koszty wykończenie.