Minister Niedzielski w Ciechocinku zapowiada reformę systemu uzdrowiskowego [zdjęcia]

To ma być reforma propacjencka, która zakłada potrzeby pacjenta i co ważne, ma poprawić jakość świadczeń. O zmianach w leczeniu uzdrowiskowym minister zdrowia, dr Adam Niedzielski mówił w sanatorium MSWiA „Orion”w Ciechocinku. Nie przypadkowo wybrał miejsce konferencji. To sanatorium czynnie włączyło się w walkę z COVID-19, działało tu izolatorium.

- W październiku ogłoszony zostanie konkretny projekt ustawy z perspektywą wdrożenia w 2024 roku - poinformował Adam Niedzielski. - Leczenie uzdrowiskowe jest bardzo ważnym system opieki zdrowotnej. Jesteśmy zdeterminowani, by zapewnić seniorom jak najlepszą opiekę.

Teraz pacjent sam wybierze sanatorium i termin wyjazdu. Ponadto ma zwiększyć się liczba bezpłatnych, standardowych zabiegów z trzech na cztery. Zmiany zaczną się już od wizyty u lekarza. Pacjent otrzyma e-skierowanie, na podstawie którego będzie mógł samodzielnie wybrać obiekt, do którego się uda. Oczywiście w tym obiekcie lekarze specjaliści sprawdzą zasadność leczenia pod kątem profilu czy charakteru uzdrowiska.