Michał Baryza z powiatu aleksandrowskiego w V edycji "Ninja Warrior Polska" [zdjęcia]

30-letni Michał Baryza z Konecka. Fizjoterapeuta, model, finalista 4. edycji polskiej edycji „Top Model” w jednej osobie po raz czwarty zmierzy się z legendarnym torem przeszkód. Sport jest pasją Michała od 13. roku życia. Jak sam przyznaje, udział w „Ninja Warrior Polska” to swego rodzaju uzależnienie. Przez 3 miesiące intensywnie trenował, zwiększając wydolność, wzmacniając chwyt i mięśnie przedramion.

Co to jest "Ninja Warrior". O co chodzi w programie, w którym wystąpi mieszkaniec Konecka?