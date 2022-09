Koncert dla seniorów w Teatrze Letnim w Ciechocinku. Wszystkie miejsca były zajęte [zdjęcia]

Na scenie Teatru Letniego wystąpili: zespół Ajki pod kierownictwem Iwony Krzysztanowicz, artyści z ciechocińskiego kabaretu „Złota Maska” przy Uniwersytecie dla Aktywnych, Grażyna Rutkowska-Kusa finalistka konkursu The Voice Senior. Specjalnie dla uczestników zaśpiewali także laureaci tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej. To była prawdziwa uczta dla melomanów, co potwierdzają wszystkie zajęte miejsca. Specjalne podziękowania i gratulacje złożono także Wiesławie Taranowskiej, przewodniczącej Miejskiej Rady Seniorów.