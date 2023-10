Gm. Koneck - lista lokali wyborczych 2023. Gdzie można oddać głos?

adres: Święte 1, 87-702 Święte numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 13

adres: Straszewo 17, 87-702 Straszewo numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 13

adres: Włodzimierza Lubańskiego 15, 87-702 Koneck numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 13

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

adres: Kruszynek 8a, 87-702 Kruszynek numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 13

Okręgi wyborcze w Polsce – co warto o nich wiedzieć?

Jak głosować w wyborach parlamentarnych 2023? Co zrobić, żeby głos był ważny? Zobacz poradnik wyborczy

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Głosowanie w szpitalach, domach pomocy społecznej, domach studenckich i zakładach karnych

Jak wygląda kwestia oddania głosu w wyborach, jeśli osoba w dniu wyborów przebywa w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym czy domu studenckim? Wyborcy zostaną dopisani do spisów wyborców i będą mogli głosować w obwodach głosowania utworzonych w tych jednostkach. Natomiast dyrektor jednostki ma obowiązek poinformowania osób, które w niej przebywają, że będą umieszczeni w spisie wyborców. Warto również wiedzieć, że w każdej z tych sytuacji wyborcy jednocześnie zostaną wykreśleni ze spisu wyborców w stałym miejscu zamieszkania.