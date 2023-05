Gdzie zjesz najlepsze lody w Aleksandrowie Kujawskim? Polecane miejsca w maju 2023

Jakie były pierwsze lody?

Pierwsze informacje o deserach zrobionych z mleka, owoców i lodu przywędrowały ze starożytnych Chin. Tym unikatowym rarytasem delektowali się również wybrańcy zamieszkujący starożytny Rzym i Grecję. Z powodu konieczności transportu lodu z wysokich partii górskich były unikatowym posiłkiem, w formie dzisiejszego sorbetu.

W czasach Renesansu odkryto, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie włożony do naczynia z solą i lodem zostanie on zamrożony` i w ten sposób powstaną lody.

Pierwsza prawdziwa lodziarnia nosząca nazwę Cafe Procope została otwarta we Francji w 1686 roku.



W czasach po II wojnie światowej lody produkowane były na większą skalę, a ich spożywanie stało się popularne. We wczesnych latach tego okresu rzemieślnicy wytwarzali je w specjalnych maszynkach i umieszczali w beczkach z solą i lodem. Nakładali je za pomocą łyżek na andruty lub wafle. Smaki dostępne wówczas nie były zbyt urozmaicone. Na ogół były to lody śmietankowe, mleczne, a w sezonie także truskawkowe, czekoladowe albo z dodatkiem świeżych owoców. Stopniowo powstawały nowe smaki, a ich produkcja stawała się coraz większa. Podawano je w waflowych pucharkach, zaczęły pojawiać się także lody w gałkach.



W obecnych czasach lody produkowane są z gotowych mieszanek proszkowych z dodatkiem konserwantów i wzmacniaczy smaku. Wciąż jednak można spotkać w Aleksandrowie Kujawskim lodziarnie, w których śladami poprzedników wykonuje się produkt z najwyższą dbałością o jakość i stosuje tradycyjne receptury, oparte na naturalnych składnikach.





## Jakie rodzaje lodów możesz dostać w lodziarniach w Aleksandrowie Kujawskim?



Ten popularny deser cechuje duża różnorodność rodzajów. W czasie kiedy gości u nas lato, na każdym rogu w Aleksandrowie Kujawskim możemy napotkać lodziarnie oferujące lody włoskie, z automatu oraz amerykańskie, czyli tzw. świderki. Inną opcją są lody w gałkach. Kolejny deser to sorbety robione z owoców i wody.



Lody włoskie robione są z mieszanek w proszku, które łączy się z wodą. Maszyna zamraża powstałą masę. Podawane są w formie stożka w waflu. W trakcie wytwarzania zostają napowietrzone, a ich temperatura jest wyższa niż innych lodów. Ich konsystencja jest kremowa i delikatna. Najpopularniejsze są śmietankowe i czekoladowe, ale występują też inne smaki, np. malinowe, pistacjowe, truskawkowe. A do tego możemy poprosić o polewę w różnych smakach.



__Lody amerykańskie mają miękką, kremową konsystencję, bardziej zwartą, temperaturę mrożenia niższą. Podawane są podobnie, w waflu w formie stożka. Nie są jednak napowietrzone w procesie produkcji. Z tego względu ich wygląd jest nieco inny niż lodów włoskich, występują natomiast w podobnych smakach.



__Lody wegańskie różnią się od pozostałych tym, że ich skład nie zawiera w sobie mleka i śmietany. Są to zazwyczaj sorbety albo lody sporządzane z wegańskich zamienników, np. mleka kokosowego, sojowego lub z nerkowca z owocami. Są tak samo smaczne jak te tradycyjne i z pewnością są bardzo zdrowe.



## Ile kalorii mają lody?



Gdy sięgamy po lody zastanawiamy się na pewno czy mają dużo kalorii i czy nie zaszkodzą naszej figurze. W zależności od tego, jakie są to lody porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. W jednej gałce lodów znajduje się 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to niewiele. Bez obaw możemy więc delektować się nimi w gorące letnie dni.



Zapewne najzdrowsze okażą się lody zrobione w domu. W tym celu można wykorzystać świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub jego zamiennika spowoduje, że kaloryczność będzie jeszcze niższa.



