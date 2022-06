Festiwal Jogi w Ciechocinku. Chwila relaksu i ćwiczeń na Skwerze Excentryków w uzdrowisku [zdjęcia]

MCK w Ciechocinku razem z toruńskim studiem jogi zaprosiło na niezwykły festiwal.

- Joga to nie tylko same ćwiczenia fizyczne i praktyki oddechowe, które w sposób oczywisty wpływają na kształt kondycji psychofizycznej. Joga to system wartości oparty m.in. na czystości, zadowoleniu, łagodności i konsekwentnym dążeniu do bycia lepszym człowiekiem. Joga nie zna ograniczeń wieku, płci ani światopoglądu, dlatego zapraszamy wszystkich - zachęcało ciechocińskie centrum kultury.

Na początku było spotkanie z Martyną Borowską autorką książki "Kajwala". Następnie była hatha joga, którą poprowadziała Julianna Kublicka Mandala Toruń. Podczas festiwalu była także joga dla dzieci w wieku od 8 do 15 lat i

gimnastyka Słowiańska Edyta Płaskonka. Na zakończenie koncert gongów w wykonaniu Maria Śmiechowska.