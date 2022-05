Dziewczęta z zespołu wokalnego Muza w Aleksandrowie Kujawskim przyznają, że śpiewanie to ich pasja

Paula, Kasia, Julia, Ewa i Julka to wokalistki w zespole Muza, który działa od lat w powiecie aleksandrowskim. Dziewczęta śpiewają pod okiem instruktorki Barbary Szelągowskiej.

- Zespół wokalny Muza w obecnym składzie śpiewa od 2017 roku. Jest to pięcioro dziewcząt, które zamieszkują nasz powiat. Wcześniej zespół liczył 13 osób, które odeszły po zakończeniu szkoły średniej lub do innych projektów, byłyśmy wtedy zespołem MCK. Z tamtego okresu pozostała do dziś jedna uczestniczka – Paulina- obecnie studentka UMK.

Muza ma próby w każdy piątek i ćwiczy przed kolejnymi konkursami. Jednak spotkania, to nie tylko żmudne próby, ale także okazja do rozmowy i relacji z przyjaciółkami z zespołu.

- Obecnie możemy odbywać próby w MCK, dzięki uprzejmości dyrekcji placówki kultury. Lubimy repertuar zróżnicowany i niebanalny (rock, pop, jazz, poezję śpiewaną, piosenki o tematyce chrześcijańskiej, piosenki z przesłaniem), zarówno polskie, jak i zagraniczne. Sięgamy po utwory nawet z lat 50. - tłumaczy instruktorka Muzy.