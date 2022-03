Dzień Kobiet 2022 w Aleksandrowie Kujawskim. Róże Burmistrza wręczone! [zdjęcia] OPRAC.: Krzysztof Górski

Róże Burmistrza to tradycyjne już nagrody dla mieszkanek Aleksandrowa Kujawskiego, które w szczególny sposób zasłużyły się dla miasta. Na przestrzeni 11 lat trafiły do 42 kobiet. Były to m.in. przedstawicielki stowarzyszeń, polityki, kultury, oświaty czy służby zdrowia.