Do jakiego przedszkola w Aleksandrowie Kujawskim zapisać dziecko? Lista dostępnych placówek w roku szkolnym 2023/2024

Niepubliczne przedszkola w Aleksandrowie Kujawskim działają zgodnie z przepisami, które zapisano w statucie i w oparciu o nie przeprowadzają rekrutację. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz. W większości przypadków o przyjęciu decyduje kolejność, z jaką wpływały zgłoszenia. Do tego pierwszeństwo mają zazwyczaj maluchy, które uczęszczały do wybranego przedszkola już wcześniej. Pod uwagę bierze się także okoliczności takie, jak rodzeństwo uczące się w tym przedszkolu. Informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 możesz znaleźć na stronie internetowej albo w sekretariacie.

Edukacja przedszkolna pozostaje bardzo istotna w kontekście rozwoju dziecka. Jako cel główny obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Poza tym, maluch będąc w przedszkolu nabiera umiejętności życia w grupie. Rozwija się w zakresie społecznym i emocjonalnym. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z innymi dziećmi i dorosłymi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.

W przedszkolu maluch ma szansę nie tylko przygotować się na naukę w szkole, ale również wyszaleć podczas zabaw z rówieśnikami - zdradziła Dominika Słowikowska, psycholog.

Pozostaje to przestrzenią do rozwijania umiejętności z zakresu motoryki. Maluchy uczą się, jak bez pomocy dorosłych umyć zęby, ubierać się, jeść, biegać, rysować. Zabawa w grupie przyczynia się do przyswojenia podstawowych zasad, jak wymienianie się zabawkami z innymi dziećmi, zabawa w zgodzie, empatyczne podejście do innych dzieci.