Bieg dla WOŚP 2023 w Ciechocinku. Na starcie w uzdrowisku 140 osób [zdjęcia, wideo]

Od rana w Ciechocinku można było spotkać wolontariuszy WOŚP, to już 31 edycja imprezy. W uzdrowisku przygotowano moc orkiestrowych atrakcji, wszystko po to, by wygrać z sepsą.

W tym w Parku Zdrojowym OSiR zorganizował biegi. Jedna dla dzieci do 8. roku życia na 310 metrów, drugi otwarty na 3100 metrów.