Bal karnawałowy w SP nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim [zdjęcia]

Uczniowie zamienili się w bajkowe postacie, wróżki, księżniczki oraz mundurowych, a to za sprawą niezwykłych strojów, które przygotowali z rodzicami.

Bal dla uczniów klas od jeden do trzy zorganizowali wychowawcy, a poprowadziła go pani Urszula Kotnowska, nauczycielka religii. Dzieci nie narzekały na nudę i nikt nie podpierał ścian. Świetna muzyka i dobra zabawa była gwarantowana.

Były zabawy i konkursy, a klasy dopingowały swoich przedstawicieli. - Lubię lekcję, ale wolę takie bale - uśmiechnął się mały kościotrup.

- Możemy potańczyć i spędzić czas na zabawie, na lekcjach nie mamy tyle czasu, żeby bawić się z kolegami - dodał policjant.

W klasach czekał na nich słodki poczęstunek, ale także walentynkowa poczta. Tradycyjnie, 14 lutego w aleksandrowskiej "Trójce" przeszły Walentynki, które rozdały uczniom listy od tajemniczych wielbicieli lub wielbicielek. W listonoszy miłosnych kartek wcieliły się dziewczęta z Samorządu Szkolnego. Kartki dumnie prezentowały też nauczycielki, które nie kryły wzruszenia.

W końcu walentynki to nie tylko święto zakochanych, od lat to okazja do podzielenia się radością, miłością z drugą osobą.