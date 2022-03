Autobusy miejskie coraz bliżej Ciechocinka. Będzie też nowoczesny przystanek. Wkrótce rusza przetarg

Autobusy miejskie w Ciechocinku

Szczegóły postępowania władze miasta konsultują podczas spotkań z ekspertami.

- Ostatnie, kilkugodzinne spotkanie pozwoliło na określenie parametrów technicznych i wyposażenia autobusów elektrycznych, które chcielibyśmy zakupić. Niebawem kolejne rozmowy i prace nad specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Chcielibyśmy na początku kwietnia rozpocząć procedurę przetargową.

O tym, że w Ciechocinku mają pojawić się miejskie autobusy lokalny magistrat informował już pod koniec 2020 roku. Wówczas władze Ciechocinka rozpoczęły poszukiwania firmy przewozowej. Wiadomość o zamiarze uruchomienia komunikacji miejskiej w uzdrowisku dotarła do przedstawicieli handlowych Firmy ARP E-VEHICLES Sp. z o.o. z Solca Kujawskiego, którzy zaproponowali prezentację autobusu elektrycznego "Pilea". Jest to pojazd będący efektem prac koncepcyjnych i badawczych polskich inżynierów i konstruktorów, który wykonany został w 60 proc. z komponentów polskich. Produkcja seryjna tego typu autobusów rozpoczęła się w 2020 roku. Zależnie od wariantu taki autobus na pokład zabiera od 36 do 48 pasażerów, w tym od 29 do 39 na miejscach siedzących.