Aleksandrów Kujawski - lista lokali wyborczych 2023. Gdzie można oddać głos?

adres: Wojska Polskiego 19, 87-700 Aleksandrów Kujawski numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 13

adres: Parkowa 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 13

adres: Strażacka 22, 87-700 Aleksandrów Kujawski numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 13

adres: Szkolna 6, 87-700 Aleksandrów Kujawski numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 13

adres: gen. Władysława Sikorskiego 5, 87-700 Aleksandrów Kujawski numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 13

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

adres: Bolesława Limanowskiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 13

adres: Długa 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 13

Wybory w Polsce są pięcioprzymiotnikowe. Co to znaczy?

Jak głosować w wyborach parlamentarnych 2023? Co zrobić, żeby głos był ważny? Zobacz poradnik wyborczy

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Osoby z niepełnosprawnościami, starsze i chore - jak mogą głosować?

Przepisy Kodeksu wyborczego w wybranych przypadkach, umożliwiają wyborcy skorzystanie z głosowania korespondencyjnego. Mowa tu o: