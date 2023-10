Alarm w wielu sklepach w Polsce. GIS wycofuje produkty - tego nie kupuj Online

Zagrożenie: W produkcie zbadanym przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono obecność białka soi. Na etykiecie produktu nie umieszczono odpowiedniej informacji dotyczącej obecności tego składnika alergennego. Spożycie produktu przez osoby z alergią na białka soi może wywołać u nich reakcję alergiczną. Szczegóły dotyczące produktu: Produkt: Parówki z szynki „Stówki" 100%, 200 g, Sokołów Numer partii: C32541 Data minimalnej trwałości: 06/10/2023 Producent: SOKOŁÓW S.A. Oddział w Czyżewie ul. Zarębska 48, 18-220 Czyżew, weterynaryjny numer identyfikacyjny PL20134001 Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli: Producent niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wykryciu obecności białka soi w parówkach uruchomił procedurę wycofania produktu z rynku i poinformował odbiorców o konieczności zatrzymania dystrybucji, wycofania i poddania utylizacji partii ww. wyrobu. Podjął działania w celu zidentyfikowania źródła zanieczyszczenia białkiem soi. Organ Inspekcji Weterynaryjnej prowadzi postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują proces wycofywania. Zalecenia dla konsumentów: Osoby z alergią na białko soi nie powinny spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu.

Niektóre towary nie nadają się do spożycia. Główny Inspektorat Sanitarny wydał na swojej stronie internetowej kolejne komunikaty dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Jeśli masz je w swoim domu, to zwróć do sklepu. W naszej galerii przedstawiamy najnowsze ostrzeżenia GIS. Sprawdź.