Alarm w sklepach. Najnowsze ostrzeżenia GIS. Tego nie kupuj [zdjęcia]

Zagrożenie: Główny Inspektorat Sanitarny został poinformowany o skardze konsumenta na obecność orzeszków ziemnych w granoli czekoladowej z daktylami, pomimo braku informacji o tym składniku na etykiecie produktu w języku polskim. Etykieta została błędnie przetłumaczona i nie zamieszczono na niej informacji o obecności alergenu – orzeszków ziemnych. Spożycie produktu przez osoby z alergią na orzeszki ziemne może wywołać u nich reakcję alergiczną. Szczegóły dotyczące produktu: Produkt: San Granola czekoladowa z daktylami, 300 g Numery partii: L080820221, L110920221. Daty minimalnej trwałości: 08.06.2023, 11.07.2023. Importer: Sowelu Sp. z o.o., ul. Żegańska 21/23, 04-713 Warszawa Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli: Prowadzone jest postępowanie wyjaśniające organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej we współpracy z importerem w celu określenia zakresu niezgodności. Importer bezzwłocznie dokona korekty etykiety po konsultacji z producentem w zakresie rzeczywistego składu towaru. Zalecenia dla konsumentów: Osoby z alergią na orzeszki ziemne nie powinny spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu.

W naszej galerii przedstawiamy najnowsze ostrzeżenia GIS. Sprawdź. Główny Inspektorat Sanitarny wydał na swojej stronie internetowej kolejne komunikaty dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Jeśli masz je w swoim domu, to zwróć do sklepu. Niektóre towary nie nadają się do spożycia.