Akcja "Bezpieczne wakacje" w Kolegium Kujawskim w Aleksandrowie Kujawskim [zdjęcia]

- Razem z nami jest aleksandrowska policja, która znakuje rowery, pokazała tresurę psów policyjnych. Na jednym stoisku nasi uczniowie pokazują, jak przygotować rower do wycieczki, co powinien mieć. Na stoisku obok inni zachęcają do wędkowania. Wystawiło się również nasze Szkole Koło Pierwszej Pomocy - tłumaczy Marcin Świątkowski. - Zakres przekazanej wiedzy jest ogromny.