Obecnie trwa głosowanie internetowe, którego stawką jest nie tylko tytuł Miss Internautów Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023, ale także awans do finałowej ósemki niedzielnej gali i przepustka do ogólnopolskiego etapu Polska Miss. Głosowanie trwa do 11 czerwca (niedziela) do godziny 15:00.

SZCZEGÓŁY GŁOSOWANIA INTERNETOWEGO

Kandydatka z największą liczbę głosów w Internecie otrzyma: